Ночью над Россией сбили более 50 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России.

Источник: Газета.Ру

По данным ведомства, дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Этой ночью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что силы министерства обороны России отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию региона.

Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы ПВО сбивают украинские беспилотники на юге города. Очевидцы рассказали, что с 00:50 мск слышали 7−10 взрывов над городом, а также звук мотора и видели яркие вспышки над Волгой.