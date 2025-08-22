54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 — над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один — над территорией Республики Крым.
Сутками ранее в ночь на 21 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников, в том числе 21 — над Ростовской областью.