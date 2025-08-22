Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 — над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один — над территорией Республики Крым.

Сутками ранее в ночь на 21 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников, в том числе 21 — над Ростовской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше