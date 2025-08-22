Посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник заявил о более частом применении Вооруженными силами Украины негуманного оружия против жителей Луганской Народной Республики. По его словам, об этом сообщают медики, которые обследуют и лечат гражданских лиц.
Мирошник уточнил, что боевая часть взрывоопасных веществ, доставляемых украинскими дронами, содержит поражающие элементы, наносящие болезненные и долго не заживающие раны. Он пояснил, что эти элементы могут быть как металлическими, так и неметаллическими, не выявляемыми рентгеновским излучением.
При взрыве специфическая шрапнель разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом, что приводит к существенному увеличению количества пострадавших. Посол отметил, что медики ЛНР указывают на более сложный и болезненный восстановительный период у людей, пострадавших от таких ударов.
Ранее в ФСБ отметили, что военные украинской армии широко применяют на передовой запрещенные методы ведения боевых действий, в том числе дроны, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.