ВСУ уличили в применении негуманного оружия против мирных жителей: поражающие элементы не видно даже на рентгене

При взрыве специфическая шрапнель разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом, что приводит к существенному увеличению количества пострадавших. Посол отметил, что медики ЛНР указывают на более сложный и болезненный восстановительный период у людей, пострадавших от таких ударов.