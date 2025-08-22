Боец с позывным «Гиза» из Башкирии удостоен медали «За отвагу».

Уроженец села Сараево Альшеевского района, мобилизованный боец с позывным «Гиза» удостоен медали «За отвагу». Как сообщил глава районной администрации Наиль Абелгузин на своей странице в соцсети, награда участнику СВО вручена за проявленную смелость и мужество в ходе выполнения боевых заданий.
Наиль Абелгузин поздравил героя с заслуженной медалью и пожелал ему скорейшего возвращения домой с Победой.
«Победа будет за нами однозначно. Ребята все держатся, привыкли к боевым невзгодам. Дай бог всем вернуться здоровыми к своим семьям. Я думаю, так все и будет. Большое спасибо Радию Фаритовичу и всей республике за то, что для нас делают», — ранее отмечал «Гиза».