Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛА

Всего над регионами РФ в период с 23:00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа было перехвачено и уничтожено 54 украинских БПЛА самолетного типа.
Напомним, что из-за падения обломков беспилотников на юге Волгограда на улицах Удмуртской и Джека Лондона загорелась сухая растительность. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше