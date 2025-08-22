Ричмонд
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛА

22 августа над территорией Волгоградской области в ходе отражения атаки силами ПВО сбиты 11 украинских БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Всего над регионами РФ в период с 23:00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа было перехвачено и уничтожено 54 украинских БПЛА самолетного типа.

Напомним, что из-за падения обломков беспилотников на юге Волгограда на улицах Удмуртской и Джека Лондона загорелась сухая растительность. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

