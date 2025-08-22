Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над РФ

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехват осуществлялся с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа по московскому времени.
Согласно данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над восемью регионами страны. Над территорией Брянской области уничтожено 19 беспилотников, над Волгоградской областью — 11 БПЛА. Над Ростовской областью перехвачено восемь летательных аппаратов, над Воронежской областью — семь дронов.
Над Белгородской и Орловской областями уничтожено по три беспилотника, над Курской областью — два БПЛА. Над территорией Республики Крым силы ПВО перехватили один беспилотный летательный аппарат.
В то же время российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. Ранее были поражены артиллерийский склад и цех сборки беспилотников дальнего действия ВСУ.