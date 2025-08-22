Восемь беспилотников сбили над Ростовской областью

За минувшую ночь, с 23:00 четверга, 21 августа, до 7:00 пятницы, 22 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране за этот промежуток времени было сбито 54 БПЛА. Из них 19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, еще два дрона сбили над Курской областью и один — над Республикой Крым.
