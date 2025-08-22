Восемь беспилотников сбили над Ростовской областью

Всего по стране за этот промежуток времени было сбито 54 БПЛА. Из них 19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, еще два дрона сбили над Курской областью и один — над Республикой Крым.