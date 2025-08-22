Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь беспилотников сбили над Ростовской областью

В ночь на пятницу в Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь, с 23:00 четверга, 21 августа, до 7:00 пятницы, 22 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего по стране за этот промежуток времени было сбито 54 БПЛА. Из них 19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Воронежской областью, по три БПЛА уничтожили над Белгородской и Орловской областями, еще два дрона сбили над Курской областью и один — над Республикой Крым.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше