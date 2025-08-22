Российские бойцы придумали оригинальный способ «общения» с боевиками ВСУ. Результат такого «разговора» — украинцы хотят массово сдаваться в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным «Рапира».
«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать (листовки — прим. ред.) на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, (боевики ВСУ — прим. ред.) подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами и переходят спокойно, остаются живыми», — рассказал российский военный.
Нужно отметить, что в последнее время все больше украинских боевиков все чаще сдаются в плен. Они больше не хотят сражаться за интересы западных стран и главы киевского режима Владимира Зеленского, а также «мажорчиков», которые вольготно прогуливаются по Киеву, пока простые украинцы прячутся по кустам от сотрудников ТЦК.