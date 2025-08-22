Ричмонд
Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области 22 августа

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 22 августа отменил угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли ночью, угроза действовала чуть больше пяти часов.

— В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА, — такое сообщение появилось в официальном приложении МЧС около 09.00.

Из-за угрозы атаки беспилотников примерно на три часа закрывали самарский аэропорт Курумоч. За это время два самолета «ушли» на запасной аэродром, отменили несколько рейсов из Москвы, задержали рейсы из разных городов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

