Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области 22 августа

В Самарской области 22 августа отменил угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли ночью, угроза действовала чуть больше пяти часов.
Из-за угрозы атаки беспилотников примерно на три часа закрывали самарский аэропорт Курумоч. За это время два самолета «ушли» на запасной аэродром, отменили несколько рейсов из Москвы, задержали рейсы из разных городов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
