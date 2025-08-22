Ричмонд
США за год потеряли 6 истребителей Super Hornet стоимостью $67 млн каждый

Самолет ВС США потерпел крушение у берегов Вирджинии 21 августа.

Источник: Аргументы и факты

Самолет F/A-18E Super Hornet ВС США, потерпевший крушение в четверг, 21 августа, у берегов Вирджинии, стал шестым разбитым истребителем из этой серии менее чем за год, пишет New York Post.

«Дорогостоящий истребитель до сих пор не поднят из воды, поскольку крушение все еще расследуется. Этот инцидент является последним в тревожной череде происшествий с участием F-18 за последние 10 месяцев», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что каждый самолет стоил 67 млн долларов (5,4 млрд рублей).

Предыдущие три крушения произошли над Красным морем — первый истребитель-бомбардировщик сбили хуситы, второй — упал при сбое при посадке, третий — уничтожен дружественным огнем. Еще два случая не раскрываются.

Напомним, F/A-18E Super Hornet потерпел крушение у берегов Вирджинии при выполнении планового тренировочного полета. Летчик катапультировался, его обнаружили живым и доставили в больницу.