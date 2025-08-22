RT отверг обвинения французских журналистов в распространении ИИ-фейка с трофейным БТР из США

TF1 проанализировал видео с помощью специальных программ и пришел к выводу, что оно было сделано с помощью нейросетей, так как в нем якобы присутствовали некие «манипуляции с изображением». В ответ RT опубликовал дополнительные записи с тем же БТР на фронте в районе села Малая Токмачка Запорожской области, чтобы подтвердить подлинность ролика. Также отмечается, что ИИ-бот Grok подтвердил оригинальность видео.