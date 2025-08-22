RT отверг обвинения французских журналистов в распространении ИИ-фейка с трофейным БТР из США

TF1 проанализировал видео с помощью специальных программ и пришел к выводу, что оно было сделано с помощью нейросетей, так как в нем якобы присутствовали некие «манипуляции с изображением». В ответ RT опубликовал дополнительные записи с тем же БТР на фронте в районе села Малая Токмачка Запорожской области, чтобы подтвердить подлинность ролика. Также отмечается, что ИИ-бот Grok подтвердил оригинальность видео.
Это видео прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол. «Вау», — сказал он, посмотрев ролик. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее «максимальной наглостью», подчеркнув недопустимость подобных действий. Как уточняет RT, запись передали военному корреспонденту Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка.
Случаи распространения недостоверной информации и поддельных видеоматериалов в зоне конфликта фиксируются не впервые. Ранее в интернете появились фейковые ролики о якобы сбитых беспилотниках над Красноярским краем. На самом деле на видео очевидцы запечатлели, как российский вертолет сбивает украинские дроны над Воронежской областью. Подобные инциденты подчеркивают необходимость проверки подлинности контента, публикуемого в СМИ и социальных сетях.