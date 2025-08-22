Ричмонд
Уничтожение замаскированного танка Leopard ВСУ попало на видео

Российские войска уничтожили замаскированные танки Leopard и Т-72 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Запечатлевшее удары по украинской бронетехнике в своем Telegram-канале показало Минобороны.

Отмечается, что подбить танки удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов. Как сообщили в оборонном ведомстве, техника располагалась у населенного пункта Подолы.

«Бойцы группировки войск “Запад” ударами барражирующего боеприпаса “Ланцет” и FPV-дронов поразили замаскированные танки “Леопард” и Т-72 подразделений 14-й ОМБр ВСУ в районе населенного пункта Подолы на Купянском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее экс-боец украинской армии с позывным Сова заявил, что ВСУ используют танки Leopard только для эвакуации раненых солдат. По его словам, из образцов военной техники стран НАТО в боевых задачах принимали участие только бронетранспортеры International MaxxPro.

