Тринадцать БПЛА ликвидировали над Воронежской областью: повреждена крыша частного дома

В четверг, 21 августа, губернатор сообщил не менее чем о шести сбитых дронах. В 19.35 стало известно о двух БПЛА, уничтоженных в двух районах область. В 23.13 к ним добавилось еще четыре цели — над Воронежем и двумя районами. Никто из людей не пострадал. При этом обломками беспилотника была повреждена крыша частного дома.