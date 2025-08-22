Ричмонд
Тринадцать БПЛА ликвидировали над Воронежской областью: повреждена крыша частного дома

Атака БПЛА на Воронежскую область не прекращается со вчерашнего вечера.

В четверг, 21 августа, губернатор сообщил не менее чем о шести сбитых дронах. В 19.35 стало известно о двух БПЛА, уничтоженных в двух районах область. В 23.13 к ним добавилось еще четыре цели — над Воронежем и двумя районами. Никто из людей не пострадал. При этом обломками беспилотника была повреждена крыша частного дома.

Сегодня утром, 22 августа, власти сообщили еще о семи ликвидированных летательных аппаратах. Также обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксирована. Опасность атаки в регионе была объявлена в 15.58 вчерашнего дня. Сирены в связи с оперативной обстановкой ни в одном из конкретных населенных пунктах не включали. Угроза удара в настоящее время по-прежнему сохраняется.

