Тринадцать БПЛА ликвидировали над Воронежской областью: повреждена крыша частного дома

В четверг, 21 августа, губернатор сообщил не менее чем о шести сбитых дронах. В 19.35 стало известно о двух БПЛА, уничтоженных в двух районах область. В 23.13 к ним добавилось еще четыре цели — над Воронежем и двумя районами. Никто из людей не пострадал. При этом обломками беспилотника была повреждена крыша частного дома.
Сегодня утром, 22 августа, власти сообщили еще о семи ликвидированных летательных аппаратах. Также обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксирована. Опасность атаки в регионе была объявлена в 15.58 вчерашнего дня. Сирены в связи с оперативной обстановкой ни в одном из конкретных населенных пунктах не включали. Угроза удара в настоящее время по-прежнему сохраняется.