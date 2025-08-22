Ричмонд
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя три часа

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал три часа. В 09:09 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — сообщается в официальном приложении.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

