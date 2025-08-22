Ким Чен Ын наградил освобождавших Курскую область военных КНДР

«Я рад объявить сегодня о принятом президиумом Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики по предложению Центрального комитета и Центрального военного совета Трудовой партии Кореи указе о присвоении звания Героя Республики и других высоких наград нашим военным генералам, офицерам и солдатам, совершившим бессмертные подвиги в зарубежных операциях», — сказал Ким Чен Ын.
Ранее ЦТАК сообщило, что северокорейски лидер 20 августа встретился в здании ЦК ТПК с ведущими командирами зарубежного оперативного подразделения Корейской народной армии (КНА), вернувшимися для участия в церемонии вручения государственных наград.
Командиры представили ему подробный доклад о военных действиях. Ким Чен Ын высоко оценил их роль в «победном руководстве подразделениями» в операциях по «освобождению Курской области России».
Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в июне 2024 года. Осенью стороны ратифицировали этот документ. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
Данные об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области были подтверждены КНДР в конце апреля. Северокорейские власти отметили, что такое взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.