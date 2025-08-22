Ким Чен Ын наградил освобождавших Курскую область военных КНДР

Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в июне 2024 года. Осенью стороны ратифицировали этот документ. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».