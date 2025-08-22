Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын наградил освобождавших Курскую область военных КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, принимавших участие в операции по освобождению Курской области России. Речь политика опубликовало Choson Sinbo.

Источник: Reuters

«Я рад объявить сегодня о принятом президиумом Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики по предложению Центрального комитета и Центрального военного совета Трудовой партии Кореи указе о присвоении звания Героя Республики и других высоких наград нашим военным генералам, офицерам и солдатам, совершившим бессмертные подвиги в зарубежных операциях», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее ЦТАК сообщило, что северокорейски лидер 20 августа встретился в здании ЦК ТПК с ведущими командирами зарубежного оперативного подразделения Корейской народной армии (КНА), вернувшимися для участия в церемонии вручения государственных наград.

Командиры представили ему подробный доклад о военных действиях. Ким Чен Ын высоко оценил их роль в «победном руководстве подразделениями» в операциях по «освобождению Курской области России».

Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в июне 2024 года. Осенью стороны ратифицировали этот документ. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».

Данные об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области были подтверждены КНДР в конце апреля. Северокорейские власти отметили, что такое взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше