В Омской области простились с воином, героически погибшим на СВО

Прощание с Владиславом Матрашовым прошло в районном поселке Муромцево.

Источник: Reuters

Петропавловская школа-интернат сообщила на официальной странице соцсети «Вконтакте» о гибели своего выпускника. Прощание с Владиславом Матрашовым состоялось 21 августа в районном поселке Муромцево.

«26 марта 2024 года, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР, н. п. Лиман-1, погиб выпускник нашей школы 2021 года Владислав Матрашов. Коллектив школы выражает соболезнования семье погибшего. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе учебного заведения.

Прощание с героем прошло 21 августа в районном поселке Муромцево. Редакция «КП в Омске» выражает соболезнование родным и близким Владислава.