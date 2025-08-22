В Омской области простились с воином, героически погибшим на СВО

«26 марта 2024 года, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР, ДНР, н. п. Лиман-1, погиб выпускник нашей школы 2021 года Владислав Матрашов. Коллектив школы выражает соболезнования семье погибшего. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе учебного заведения.