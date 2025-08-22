Пострадавших нет. Последствия отбитой атаки БПЛА устранили на юге Волгограда

Александр Гусев, глава воронежского региона, который также граничит с волгоградским, сообщил: здесь атака БПЛА была объявлена еще днем 21 августа и сохранялась по данным на 8:03 утра 22 августа. По подсчетам Минобороны, за ночь здесь уничтожено семь беспилотников. Губернатор подтвердил: обломками повреждена крыша частного дома.