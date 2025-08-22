Пострадавших нет. Последствия отбитой атаки БПЛА устранили на юге Волгограда

Массированную атаку украинских беспилотников отбили противовоздушные силы МО РФ в ночь на 22 августа. Всего над территорией страны, по данным Минобороны, было перехвачено и уничтожены 54 БПЛА ВСУ. Одиннадцать из них пришлись на Волгоградскую область. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
«Пострадавших нет».
О первых услышанных звуках приближения беспилотников жители Красноармейского района Волгограда сообщили в местных пабликах около двух часов ночи.
«Началось», — пишет одна из волгоградок в 1:51 под информацией с предупреждением об опасности прилета БПЛА.
«Уже», — поддерживает ее земляк.
«Я так испугалась», — признается другая горожанка.
«Дом затрясся, стены содрогнулись, дети заплакали», — делится впечатлением взволнованная молодая мать.
«К окнам не подходите», — предупреждали друг друга волгоградцы.
«Божечки, сердце стучит уже ниже пяток, инфаркт можно схватить», — пишет еще одна местная жительница.
«На Удмуртской слышно», — рассказывает другая.
В 3:33 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил: именно в районе улиц Удмуртской и имени Джека Лондона упали обломки беспилотных летательных аппаратов на юге города. Местами загорелась сухая растительность.
«На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.
«Отбили 54 БПЛА».
В Министерстве обороны позже уточнили — с одиннадцати ночи четверга, 21 августа до семи утра пятницы, 22 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Больше всего — над Брянской областью, на которую обрушились 19 БПЛА. Над территорией волгоградского региона ликвидировали одиннадцать беспилотников.
Над соседней Ростовской областью сбили восемь украинских дронов. Губернатор Юрий Слюсарь с облегчением поделился: «Главное — никто из людей не пострадал». Здесь также на местах падения обломков загорелась трава, пожары оперативно потушили.
Александр Гусев, глава воронежского региона, который также граничит с волгоградским, сообщил: здесь атака БПЛА была объявлена еще днем 21 августа и сохранялась по данным на 8:03 утра 22 августа. По подсчетам Минобороны, за ночь здесь уничтожено семь беспилотников. Губернатор подтвердил: обломками повреждена крыша частного дома.
Кроме того, по три дрона ВСУ уничтожены над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один над Крымом.
«Не приближаться».
Ограничения на полеты вводились минувшей ночью в аэропортах Волгограда, Саратова, Калуги и Самары.
В волгоградском воздушном порту они были сняты в 5:08, ранний утренний рейс на Москву успели отменить, как и из столицы в областной цент. По данным на 9:40 задерживается самолет из Калининграда.
В 5:59 стало известно о снятии ограничений в саратовском аэропорту Гагарин, в 7:08 Росавиацией разрешен вылет и прием самолетов в калужском Грабцево, в 7:15 представитель ведомства Артем Кореняко сообщил о возобновлении работа самарского аэропорта Курумоч. Пассажирам некоторых судов пришлось в это время погостить в других аэропортах страны.
Антитеррористическая комиссия в Волгоградской области тем временем предупреждает жителей региона: БПЛА оборудованы датчиками движения, в них установлена система самоподрыва. При приближении к сбитому дрону может произойти взрыв.
Увидев беспилотник ни в коем случае нельзя к нему приближаться, следует немедленно звонить по телефону 112.