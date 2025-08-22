Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда повторно ввели ограничения 22 августа

О принятии мер сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

22 августа в 10.13 стало известно, что в аэропорту Волгограда вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как отметил представитель Росавиации, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Аналогичные ограничения уже вводили этой ночью, из-за чего в расписании вылетов и прилетов произошли изменения.

Напомним, что ночью в пятницу над Волгоградской областью уничтожили 11 БПЛА. На юге Волгограда произошло возгорание сухой растительности из-за падения обломков. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше