В аэропорту Волгограда повторно ввели ограничения 22 августа

22 августа в 10.13 стало известно, что в аэропорту Волгограда вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как отметил представитель Росавиации, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Аналогичные ограничения уже вводили этой ночью, из-за чего в расписании вылетов и прилетов произошли изменения.
Напомним, что ночью в пятницу над Волгоградской областью уничтожили 11 БПЛА. На юге Волгограда произошло возгорание сухой растительности из-за падения обломков. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, пострадавших нет.
