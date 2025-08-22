Ричмонд
ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР

Это Катериновка, Владимировка и Русин Яр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские военные за сутки освободили три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Это следует из сводки Минобороны России.

Там уточнили, что за неделю подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, а также за сутки — Владимировку и Русин Яр. Кроме того, подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и за последние сутки — Катериновку.