ВС РФ за неделю освободили девять населенных пунктов

«Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения “Южной” группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики. ˂…˃ За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.