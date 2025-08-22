ФСБ задержала в Приморье двоих пособников украинских спецслужб

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами… Установлено, что по заданию представителей Службы безопасности Украины злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны», — говорится в сообщении.