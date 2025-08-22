В Воронеже работает сирена воздушной тревоги

Днем 22 августа в Воронеже включилась сирена из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. О воздушной тревоге горожан предупредил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев в 12.37.
Воронежцам следует выполнять рекомендации спасателей: зайти в помещения, отойти в комнаты без окон. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется с 16 часов четверга 21 августа.
Ранее сайт VRN.KP.RU, писал, что вечером 21 августа над Воронежской областью сбили 6 беспилотников, а ночью — еще семь.
