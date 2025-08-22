В зоне СВО погиб 23-летний разведчик Данила Лузин «Музыка» из Пермского края

После школы уехал в Пермь и поступил в колледж на специальность «Повар». В июне 2020 года на втором курсе обучения взял академотпуск и принял решение уйти в армию на срочную службу. Через полгода заключил контракт на три года с Минобороны РФ. Службу проходил на Камчатке в звании старший матрос.