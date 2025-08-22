В зоне СВО погиб 23-летний разведчик Данила Лузин «Музыка» из Пермского края

Администрация Частинского муниципального округа сообщила о гибели земляка в зоне проведения СВО. Лузин Данила Александрович с позывным «Музыка» погиб при исполнении воинского долга три недели назад.
Данила Лузин родился 20 декабря 2001 года в селе Частые. Его воспитала и поставила на ноги благополучная и любящая семья. Данила был озорным, непоседливым и счастливым ребенком. Учился в Частинской общеобразовательной школе.
После школы уехал в Пермь и поступил в колледж на специальность «Повар». В июне 2020 года на втором курсе обучения взял академотпуск и принял решение уйти в армию на срочную службу. Через полгода заключил контракт на три года с Минобороны РФ. Службу проходил на Камчатке в звании старший матрос.
С начала СВО Данила Александрович принимал участие в боевых действиях, с октября 2023 года его направили в Херсонскую область на должность разведчика-оператора отдельной разведывательной бригады. Во время службы решил посвятить себя армии, стать боевым офицером. Его мечтам не удалось сбыться. Данила Лузин погиб 6 августа 2025 года.
Прощание с погибшим воином состоится 23 августа с 10:30 в Центре народного творчества села Частые. Администрация и дума Частинского округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким Данилы Александровича.