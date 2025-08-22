Ричмонд
В Воронеже отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

Воздушную тревогу сняли в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже днем 22 августа отменили непосредственную угрозу удара БПЛА. Об этом горожан в 13.06 оповестил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Сайт VRN.KP.RU писал, что сирена сработала в городе в 12.37.

Тем не менее, режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется, он длится уже 21 час — с 16.00 четверга, 21 августа. Соблюдайте меры предосторожности.

С вечера 21 августа по утро 22 августа на Воронежской областью сбили 13 беспилотников.

