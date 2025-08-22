В Воронеже отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

В Воронеже днем 22 августа отменили непосредственную угрозу удара БПЛА. Об этом горожан в 13.06 оповестил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Сайт VRN.KP.RU писал, что сирена сработала в городе в 12.37.
Тем не менее, режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется, он длится уже 21 час — с 16.00 четверга, 21 августа. Соблюдайте меры предосторожности.
С вечера 21 августа по утро 22 августа на Воронежской областью сбили 13 беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше