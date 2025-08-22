ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
С 16 по 22 августа ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.
Среди пораженных целей:
В течение недели также были атакованы объекты инфраструктуры военного аэродрома, пункты управления БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила девять населенных пунктов
За неделю в Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр.
В Днепропетровской области российские бойцы освободили Вороное и Новогеоргиевку.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 10 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк противника.
В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1120 боевиков. Также украинская сторона лишилась трех танков, 23 боевых бронированных машин, 74 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Запад» наступает в ДНР
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1650 бойцов, пять танков, 28 боевых бронированных машин, 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продавили оборону ВСУ
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 10 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 1610 бойцов, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продвинулся вперед в ДНР
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 17 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
«Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США и четыре бронеавтомобиля “Kirpi” турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1600 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи украинским бригадам.
Потери ВСУ составили: свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада материальных средств.
Бойцы «Днепра» атакуют формирования противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар девяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы средств ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 25 управляемых авиационных бомб;
- 1 500 БПЛА самолетного типа.