Из Омского района в зону СВО отправили десятый гуманитарный конвой

«30 августа наш город-побратим Стаханов в Луганской народной республике будет праздновать 211-ю годовщину со дня основания. Делегация Омского района представит Омскую область на этом важном событии. Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто помогает, кто внес свой вклад в формирование гуманитарного конвоя, кто неравнодушно относится к нашему общему делу. Победа будет за нами!», — заявил Геннадий Долматов.