Из Омского района в зону СВО отправили десятый гуманитарный конвой

Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, в формировании груза принимали участие администрации поселений, предприниматели, сотрудники образования, культуры и спорта, жители района.
«30 августа наш город-побратим Стаханов в Луганской народной республике будет праздновать 211-ю годовщину со дня основания. Делегация Омского района представит Омскую область на этом важном событии. Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто помогает, кто внес свой вклад в формирование гуманитарного конвоя, кто неравнодушно относится к нашему общему делу. Победа будет за нами!», — заявил Геннадий Долматов.
В торжественном митинге в честь отправки гуманитарного конвоя также приняли участие учредитель Фонда развития народной инициативы Виктор Чебаков и директор Фонда, ветеран боевых действий Денис Рыжков.
Две фуры гуманитарного конвоя были освящены иереем Сергием, настоятелем храма Димитрия Донского и помощником начальника Омского автобронетанкового инженерного института по работе с верующими военнослужащими.
Как сообщил Геннадий Долматов, в рамках десятого гуманитарного конвоя направляется ряд транспортных средств: «Газель», два УАЗа «Буханка», УАЗ «Хантер», «Шевроле Нива», два мотоцикла с прицепом. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли: специальная техника, беспилотный летательный аппарат, стройматериалы, бензопилы и другие инструменты, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, специальные подушки для госпиталей, средства гигиены, продукты питания, а также адресные посылки для бойцов.