Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили танк ВСУ у Торского в ДНР

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили украинский танк Т-72 в лесу у Торского в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий операторы БПЛА 164-й омсбр ВС РФ неподалеку от населенного пункта Торское на рубцовском направлении в лесном массиве обнаружили танк Т-72 противника. Серией точных ударов операторы FPV-дронов “КВН” (“Князь Вандал Новгородский” — прим. ТАСС) центра “Рубикон” успешно поразили боевую машину ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средствами объективного контроля разведывательных подразделений 25-й общевойсковой армии было зафиксировано интенсивное возгорание украинского танка.