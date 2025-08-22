Ричмонд
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожили танк ВСУ у Торского в ДНР

Средствами объективного контроля разведывательных подразделений 25-й общевойсковой армии было зафиксировано интенсивное возгорание Т-72.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили украинский танк Т-72 в лесу у Торского в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий операторы БПЛА 164-й омсбр ВС РФ неподалеку от населенного пункта Торское на рубцовском направлении в лесном массиве обнаружили танк Т-72 противника. Серией точных ударов операторы FPV-дронов “КВН” (“Князь Вандал Новгородский” — прим. ТАСС) центра “Рубикон” успешно поразили боевую машину ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средствами объективного контроля разведывательных подразделений 25-й общевойсковой армии было зафиксировано интенсивное возгорание украинского танка.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
