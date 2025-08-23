ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников

«Двадцать второго августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Из них:
- в Краснодарском крае и Ростовской области — по четыре БПЛА;
- в Белгородской — два.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше