ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над российскими регионами вечером сбили десять дронов ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать второго августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Из них:

  • в Краснодарском крае и Ростовской области — по четыре БПЛА;
  • в Белгородской — два.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

