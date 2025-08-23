Марочко: освобождение Катериновки говорит об успехе ВС РФ у Константиновки ДНР

«Невзирая на все старания украинского командования, наши военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Константиновка. Освобождение Катериновки — очередное тому подтверждение. Освобождение Катериновки — это развитие успеха после продвижения наших войск на юго-восточном направлении от Константиновки», — сказал он.
Марочко отметил, что взятие Катериновки говорит о том, что армия РФ подходит к Константиновке сразу с нескольких направлений, что «значительно осложняет действия украинским боевикам», поскольку Вооруженным силам Украины приходится растягивать свои силы и средства по линии фронта.
Об освобождении Катериновки бойцами Южной группировки Министерство обороны РФ сообщило 22 августа.