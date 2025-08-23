Марочко: освобождение Катериновки говорит об успехе ВС РФ у Константиновки ДНР

«Невзирая на все старания украинского командования, наши военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Константиновка. Освобождение Катериновки — очередное тому подтверждение. Освобождение Катериновки — это развитие успеха после продвижения наших войск на юго-восточном направлении от Константиновки», — сказал он.