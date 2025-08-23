МО: За три часа над российскими регионами уничтожены 10 украинских БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов объекты территорию РФ вечером пятницы 22 августа. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
«22 августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что дроны сбиты над тремя регионами. Два беспилотника обезврежены над Белгородской областью, по четыре — над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Накануне силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в ночь на 22 августа.
Ранее российские войска с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали в ДНР до 40 украинских военных и технических специалистов, а также уничтожили около 100 беспилотников самолетного типа и 16 единиц грузовой техники.