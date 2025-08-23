«Будут прорываться»: Соскин предсказал открытие «второго фронта» на Украине

Скандальный законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения, который внесла в украинскую Раду новый премьер Юлия Свириденко, может привести к вооружённым столкновениям и фактически открытию «второго фронта». Такое развитие событий допустил политолог Олег Соскин, ранее работавший советником Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины.