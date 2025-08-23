«Будут прорываться»: Соскин предсказал открытие «второго фронта» на Украине

Скандальный законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения, который внесла в украинскую Раду новый премьер Юлия Свириденко, может привести к вооружённым столкновениям и фактически открытию «второго фронта». Такое развитие событий допустил политолог Олег Соскин, ранее работавший советником Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины.
«Прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют», — сказал Соскин, комментируя законопроект Свириденко.
Также политолог предположил в ближайшее время массовый выход из украинского гражданства и высказал мнение, что ранее выехавшие из страны никогда не вернутся на Украину.
Напомним, новый премьер-министр Свириденко внесла в Раду законопроект об ужесточении наказания за попытку незаконно пересечь границу, предложив за это лишать свободы на три года.
Новый законопроект предполагает также повышение штрафов за данное нарушение до 51−170 тысяч гривен (примерно 1,2−4,1 тыс. долларов).