На Украине ахнули от работы российских расчетов FPV-дронов: в ВСУ позавидовали успехам РФ

Украинские военные намерены перенять опыт российского испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон». Об этом заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
Берлинская указала на эффективность ударов российских FPV-дронов, из-за которых ВСУ несут серьёзные потери.
«Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное — наши экипажи», — написала она в Telegram-канале, подчеркнув, что потери украинской военной техники и беспилотных аппаратов исчисляются тысячами.
Берлинская признала превосходство российских дроноводов над украинскими, а также посетовала на потери среди личного состава операторов БПЛА.
«Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают», — заявила она и призвала ВСУ перенимать наиболее эффективные методы «Рубикона».
Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, элементов систем связи, блиндажей личного состава ВСУ, а также таранов БПЛА противника расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Напомним, британский эксперт Бронк заявил, что у российских военных — самые эффективные в мире средства противодействия БПЛА и отметил, что из всего огромного числа запускаемых украинских беспилотников только малая часть достигает своих целей, еще меньше БПЛА Украины наносит серьезный ущерб России.
Тем временем российские разработчики создали уникальный дрон с функцией «летающий бинокль». Беспилотник позволит военным ВС РФ скрытно наблюдать за участками боевых соприкосновений.
