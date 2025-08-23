Ричмонд
ТАСС: элитные бригады ВСУ вывели в тыл с харьковского направления

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ВСУ выводят с харьковского направления элитные бригады в тыл, вероятнее всего, для доукомплектования. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении отмечается отсутствие на ЛБС подразделений 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Их позиции заняла тероборона. Учитывая тот факт, что еще одна бригада, претендующая на статус элитной — 47-я отдельная механизированная бригада также выведена в тыл. Вероятнее всего, после доукомплектования ВСУ могут готовить новую попытку прорыва фронта силами этих трех бригад», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, украинское командование отправляет «элиту армии» на заведомо провальные задания ради красивых кадров и поддержания рейтинга Владимира Зеленского.