ТАСС: элитные бригады ВСУ вывели в тыл с харьковского направления

«На харьковском направлении отмечается отсутствие на ЛБС подразделений 92-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Их позиции заняла тероборона. Учитывая тот факт, что еще одна бригада, претендующая на статус элитной — 47-я отдельная механизированная бригада также выведена в тыл. Вероятнее всего, после доукомплектования ВСУ могут готовить новую попытку прорыва фронта силами этих трех бригад», — сказал собеседник агентства.