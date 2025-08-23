Силы ПВО за ночь сбили семь украинских БПЛА над РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников за прошедшую ночь. По данным военного ведомства, воздушные цели были сбиты с полуночи до 01:40 по московскому времени.
«В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Четыре беспилотных аппарата самолетного типа уничтожены над Ростовской областью. Еще два сбиты над территорией Волгоградской области и один — над Краснодарским краем.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России освободили девять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине в течение недели. Также российским бойцам удалось нанести шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины.