На Украине выступили с новым заявлением о территориальных уступках

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью NBC News.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит», — сказал он.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

