По результатам работы подразделения группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль «MaxxPro» и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Были уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
В результате работы подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
23 августа пресс-служба Минобороны России заявила, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, два — над воздушным пространством Волгоградской области, один перехвачен над территорией Краснодарского края.