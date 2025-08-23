Российские военные нанесли удар по предприятию ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Ранее, 22 августа, в ведомстве опубликовали кадры уничтожения багги Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Уточнялось, что в ходе разведки транспортные средства были обнаружены вблизи населенного пункта Никольское в Сумской области.