Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные нанесли удар по предприятию ВПК Украины

Российские военнослужащие поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины с помощью в том числе беспилотников (БПЛА) и оперативно-тактической авиации. Об этом сообщили в Минобороны России 23 августа.

Источник: AP 2024

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее, 22 августа, в ведомстве опубликовали кадры уничтожения багги Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Уточнялось, что в ходе разведки транспортные средства были обнаружены вблизи населенного пункта Никольское в Сумской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше