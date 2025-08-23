ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.