ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.