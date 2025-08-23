Ричмонд
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадал сотрудник РЖД

ПривЖД: сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА под Волгоградом.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 23 авг — РИА Новости. Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

«Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД», — сообщили РИА Новости в компании.

По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован с осколочным ранением, его жизни ничего не угрожает.

Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке. Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.

