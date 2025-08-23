Российский боец рассказал об отступлении ВСУ из Клебан-Быка

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ покинули населенный пункт Клебан-Бык на константиновском направлении без дальнейших попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 103-го полка «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Симба.
«Чтобы контратаковать, нужен дух. Они (ВСУ — ред.) понимают, что сюда пришел 103-й полк, который изначально рвет и просто разрывает. Чтобы просто контратаковать, они (ВСУ — ред.)… встрянут. Мы встанем все в одно лицо и все. Они (ВСУ — ред.) ничего не сделают», — сказал боец.
Он добавил, что в сравнении с 2022 годом сейчас уровень подготовки войск РФ намного выше, и противник это понимает, глядя на статистику успешных операций 103-го полка.
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.