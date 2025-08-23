Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ. — Прим. ред.) все-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление», — заявил он.
Ганчев также рассказал об обстановке в районе Волчанска. Он отметил, что ситуация там остается сложной.
«Тем не менее, нашим ребятам удается удерживать эти позиции. Это происходит, в общем-то, не только сейчас, когда подтянулись определенные резервы. Наш противник это делает периодически, и ротацию наши военнослужащие срывают очень часто, не дают им пополнять свои резервы, подвозить боекомплект», — отметил глава администрации.