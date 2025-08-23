Ганчев: ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области

Кроме того, комментируя обстановку в районе Волчанска, Ганчев указал на ее сложность. Он подчеркнул, что российским военнослужащим удается удерживать позиции, несмотря на периодические попытки противника подтянуть резервы. Ганчев также добавил, что российские силы часто срывают ротацию украинских войск, препятствуя пополнению их резервов и подвозу боеприпасов.