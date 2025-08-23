Ганчев: ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области

Российские войска приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия», — заявил Ганчев.
По его словам, Вооруженные силы Украины направили в район Купянска значительные подкрепления и продолжают оказывать упорное сопротивление на данном участке.
Кроме того, комментируя обстановку в районе Волчанска, Ганчев указал на ее сложность. Он подчеркнул, что российским военнослужащим удается удерживать позиции, несмотря на периодические попытки противника подтянуть резервы. Ганчев также добавил, что российские силы часто срывают ротацию украинских войск, препятствуя пополнению их резервов и подвозу боеприпасов.
Накануне ВС РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины и пунктам дислокации ВСУ.