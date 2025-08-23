Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о случаях, когда украинские военные указывали российским силам расположение своих позиций на харьковском направлении. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.
«Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — сообщил Ганчев.
Согласно недавним сообщениям, Вооруженные силы Украины передислоцируют свои элитные подразделения с харьковского направления в тыловые районы. Как уточнили ТАСС источники в российских силовых структурах, наиболее вероятная причина этого — необходимость доукомплектования этих подразделений личным составом и военной техникой.
Также стало известно, что Киев ускоренно открывает посольства в африканских странах с целью вербовки их жителей в ВСУ.