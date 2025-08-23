Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ганчев: ВСУ сдавали российским бойцам позиции на Харьковском направлении

Под Харьковом украинские войска оставляли позиции.

Источник: Комсомольская правда

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о случаях, когда украинские военные указывали российским силам расположение своих позиций на харьковском направлении. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.

«Конкретно на харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — сообщил Ганчев.

Согласно недавним сообщениям, Вооруженные силы Украины передислоцируют свои элитные подразделения с харьковского направления в тыловые районы. Как уточнили ТАСС источники в российских силовых структурах, наиболее вероятная причина этого — необходимость доукомплектования этих подразделений личным составом и военной техникой.

Также стало известно, что Киев ускоренно открывает посольства в африканских странах с целью вербовки их жителей в ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше