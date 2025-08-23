Ричмонд
Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву — Собянин

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: РИА "Новости"

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше