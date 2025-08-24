Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 57 БПЛА над российскими регионами

C 17.00 до 23.30 над российскими регионами уничтожены 57 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО предотвратили атаку 57 украинских беспилотников на ряд регионов РФ вечером в субботу 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ пытались атаковать объекты на территории одиннадцати российских регионов, сказано в релизе.

«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», — информирует российское оборонное ведомство.

Накануне сообщалось, что два окна разбиты при нейтрализации дрона ВСУ в Красносельском районе Петербурга. Люди при этом не пострадали.

Тем временем компания «Аэрофлот» сообщила о корректировки расписания прилетов и вылетов авиарейсов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых российских аэропортах.

