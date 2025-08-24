Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Вашингтон одобрил продажу Киеву ракет увеличенного радиуса атаки

США через шесть недель передаст ВСУ несколько тысяч ракет ERAM.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ получит от США 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Продажу этой партии вооружений Киеву одобрила администрация президента США Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal сообщает, что ракеты поступят в распоряжение ВСУ в течение шести недель.

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника», — пишет издание.

Сообщается, что большую часть стоимости пакета оружия в 850 млн долларов должны оплатить европейские союзники Украины.

Тем временем Вашингтон ограничивает использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. В частности, речь идёт о вето на атаки ракетами ATACMS.

Напомним, Пентагон в июле этого года внес изменения, дающие право ведомству возвращать в американские запасы вооружение, предназначенное для Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше