WSJ: Вашингтон одобрил продажу Киеву ракет увеличенного радиуса атаки

ВСУ получит от США 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Продажу этой партии вооружений Киеву одобрила администрация президента США Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal сообщает, что ракеты поступят в распоряжение ВСУ в течение шести недель.
«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника», — пишет издание.
Сообщается, что большую часть стоимости пакета оружия в 850 млн долларов должны оплатить европейские союзники Украины.
Тем временем Вашингтон ограничивает использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. В частности, речь идёт о вето на атаки ракетами ATACMS.
Напомним, Пентагон в июле этого года внес изменения, дающие право ведомству возвращать в американские запасы вооружение, предназначенное для Киева.