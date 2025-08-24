Ричмонд
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС, поврежден трансформатор собственных нужд, сообщили в Telegram-канале станции.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четвертого августа в 0.26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд», — говорится в публикации.

Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации», — добавили на станции.

Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.

