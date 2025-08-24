ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар

«Двадцать четвертого августа в 0.26 мск рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд», — говорится в публикации.
Локальное возгорание потушили, в результате чего третий блок разгрузился на 50 процентов. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
«В настоящее время на Курской АЭС в работе третий энергоблок. Четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Первый и второй энергоблоки — в режиме работы без генерации», — добавили на станции.
Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, заключили в пресс-службе.