Марочко: войска России вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Вооружённые силы России продвигаются по разным направлениям в Харьковской области и вбивают клин в оборону ВСУ в районе села Глущенково, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Они продвигаются по разным направлениям, и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника», — написал он в своём Telegram-канале.
По информации военного эксперта, украинские командование перебросило у Глущенково «довольно серьезную» группировку. При этом, как отметил Марочко, российские войска сосредоточились на уничтожении сил и средств ВСУ на этом участке фронта.
Напомним, ранее военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по командному штабу ВСУ в Харьковской области и, вероятно, обезглавили 77-ю аэромобильную бригаду десантно-штурмовых войск украинских сил. Он допустил, что после этого уровень значимости указанной бригады существенно упадёт.