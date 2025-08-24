Марочко: войска России вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Напомним, ранее военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по командному штабу ВСУ в Харьковской области и, вероятно, обезглавили 77-ю аэромобильную бригаду десантно-штурмовых войск украинских сил. Он допустил, что после этого уровень значимости указанной бригады существенно упадёт.