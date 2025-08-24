Ричмонд
МО РФ: Силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников над 11 регионами

Вечером 23 августа российские военные обезвредили 27 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории одиннадцати украинских регионов вечером в субботу 23 августа. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны. Всего было сбито 57 запущенных Киевом БПЛА.

Речь идёт о таких регионах, как Калужская, Брянская, Ленинградская, Курская. Смоленская, Орловская, Тверская, Новгородская, Тамбовская области, сказано в релизе. Также упоминается что дроны были сбиты над территорией Московского региона, над акваторией Чёрного моря и Республикой Чувашия.

«В период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в релизе.

Также сообщалось что украинский беспилотник сбит в ночь на воскресенье 24 августа около Курской АЭС. При этом люди не пострадали, а радиационный фон как на станции, так и на прилегающей территории, остался без изменений.

Тем временем компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания прилетов и вылетов авиарейсов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых российских аэропортах.

Также сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Пулково в ночь на воскресенье 24 августа.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО.

Накануне дроны ВСУ атаковали машину батюшки, возившего гумпомощь на Кинбурнскую косу и сожгли его дом в херсонском селе Покровка.

Ранее российские войска с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировали в ДНР до 40 украинских военных и технических специалистов, а также уничтожили около 100 беспилотников самолетного типа и 16 единиц грузовой техники.

Как три беспилотника российского «Рубикона» разожгли свечой украинский танк, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем операторы ударных дронов «Рубикона» рекордными темпами перемалывают технику НАТО и испытывают на украинских боевиках новые дроны.

