Бойцы «Севера» уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Север», выполняя в Сумской области задачи по расширению буферной зоны, обнаружили и уничтожили антенны, блиндаж и личный состав одного из подразделений ССО Украины «Рейнджер», сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь».

«Расчет ударных БПЛА группировки войск “Север”, расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО “Рейнджер” ВСУ, располагавшиеся в Сумской области. После уничтожения антенн расчет ударных БПЛА ВС РФ уничтожил и блиндаж украинских спезназовцев вместе с личным составом. Двое украинских “рейнджеров” спаслись бегством», — сказал «Витязь».

Видео с обнаружением и уничтожением антенн украинских ССО «Рейнджер» передано в распоряжение РИА Новости.

