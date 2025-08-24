Бойцы «Севера» уничтожили в Сумской области подразделение ССО Украины

«Расчет ударных БПЛА группировки войск “Север”, расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО “Рейнджер” ВСУ, располагавшиеся в Сумской области. После уничтожения антенн расчет ударных БПЛА ВС РФ уничтожил и блиндаж украинских спезназовцев вместе с личным составом. Двое украинских “рейнджеров” спаслись бегством», — сказал «Витязь».
Видео с обнаружением и уничтожением антенн украинских ССО «Рейнджер» передано в распоряжение РИА Новости.